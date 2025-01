Brandstiftung an Motorroller

Nr. 0225

Heute früh kam es in Neukölln zu einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Motorroller. Gegen 3:30 Uhr bemerkte ein Autofahrer in der Emser Straße auf dem dortigen Gehweg einen brennenden Motoroller und rief die Feuerwehr. Das Feuer griff auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Smart über, der vollständig ausbrannte. Vom Smart griff das Feuer auf die Front eines Kias über, der direkt hinter dem Smart geparkt war. Der Motorraum des Kias brannte ebenfalls aus. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.