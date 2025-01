Frau von Notarztfahrzeug angefahren

Nr. 0223

Heute Vormittag kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einer Fußgängerin. Den ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Notarzteinsatzfahrzeug der Berliner Feuerwehr mit Blaulicht auf der Marktstraße Richtung Karlshorster Straße. Dabei fuhr er auf der in die Fahrbahn eingelassene Straßenbahntrasse der Gegenfahrbahn. An einer Überquerungshilfe kurz vor der Pfarrstraße trat plötzlich von links kommend eine 49-jährige Fußgängerin zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Autos auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau durch die Luft und gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die Rettungskräfte des Notarzteinsatzfahrzeugs begannen unmittelbar mit der ärztlichen Behandlung. Der Notarzt begleitete die an Kopf und Oberkörper verletzte Frau anschließend mit einem weiteren Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).