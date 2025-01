Mann angegriffen und erheblich verletzt

Nr. 0222

Ein Mann wurde heute Vormittag in Neukölln erheblich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Angriff gegen 11:10 Uhr in der Ringbahnstraße. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden von der 6. Mordkommission übernommen.