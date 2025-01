Kind nach Verkehrsunfall notoperiert

Nr. 0220

Gestern Morgen kam es in Oberschöneweide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer gegen 7:30 Uhr die Edisonstraße aus Richtung Siemensstraße kommend in Richtung An der Wuhlheide. Beim Rechtsabbiegen in die Zeppelinstraße fuhr er einen neunjährigen Jungen an, der vom rechten Gehweg der Edisonstraße kommend zwischen parkenden Autos unvermittelt auf die Zeppelinstraße gerannt sein soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Süd).