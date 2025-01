Mann randaliert an Tramhaltestelle - Festnahme

Nr. 0219

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer versuchten Sachbeschädigung und eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nach Moabit alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 33-jähriger Mann gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle Turmstraße mehrfach mit der Faust gegen die Frontscheibe einer Tram geschlagen haben. Die Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Als der Mann dem nicht nachkam und dennoch versuchte, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht. Der Mann begann nach einem Beamten zu schlagen und spuckte nach den Kräften, woraufhin diese gezwungen waren, einfache körperliche Gewalt einzusetzen. Der Mann wurde in der Folge festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Widerstand leicht verletzt, verblieb jedoch im Dienst. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.