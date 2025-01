Fahrgast fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0218

Gestern Mittag kam es in einem Bus in Marzahn zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann einem 23-jährigen Fahrgast gegen 12:30 Uhr in einem Bus der Linie 197 in der Havemannstraße den Mittelfinger gezeigt und ihn anschließend fremdenfeindlich beleidigt haben. Der bisher unbekannt gebliebene Täter versuchte zudem, dem 23-Jährigen mit dem Finger ins Auge zu stechen. Dieser konnte dem Angriff erfolgreich ausweichen. Der Täter flüchtete unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.