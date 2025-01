Transporterfahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Nr. 0217

In Tegel flüchtete gestern Abend ein Mann, nachdem er mutmaßlich alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 49-Jährige gegen 16 Uhr mit einem Transporter in Schlangenlinien die Heiligenseestraße in Richtung Karolinenstraße gefahren sein. Mehrere hundert Meter vor der Heiligenseestraße Ecke Schwarzer Weg sei er in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einer entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. In der weiteren Folge wurde sie samt Fahrrad meterweit in den Wald geschleudert und blieb dort verletzt liegen. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort, wurde jedoch an der Heiligenseestraße Ecke Schwarzer Weg von Zeugen gestoppt. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Radfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie aufgrund von Kopf- und Rumpfverletzungen stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie der polizeilichen Unfallaufnahme war die Heiligenseestraße gesperrt. Der Tatverdächtige wurde aufgrund eines Atemalkoholwertes von rund 2,5 Promille zur Durchführung einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die andauernden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.