Verbundeinsatz gegen bandenmäßige Steuerhinterziehung

Im Verbund und mit kombinierten Ermittlungskräften vollstreckten die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamts Berlin gestern in den frühen Morgenstunden insgesamt zehn Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin und Brandenburg. Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen konnten Ende 2024 bereits 10 Millionen nicht versteuerte Zigaretten in Belgien sichergestellt werden. Der dort entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 2 Millionen Euro.

Die gestern ins Visier genommenen insgesamt neun Beschuldigten im Alter zwischen 28 und 62 Jahren stehen im Verdacht, unversteuerte Zigaretten gewerbsmäßig hergestellt und verkauft zu haben.

Mehr als 250 Einsatzkräfte – darunter Beamtinnen und Beamte der Zollfahndungsämter Berlin und Hannover, der Polizei Berlin und der Polizei Brandenburg, Experten des Wissenschaftszentrums des Zolls sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Brielow – unterstützten den gestrigen Einsatz. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt; darunter Datenträger, Mobiltelefone und schriftliche Unterlagen.

In einer von der mutmaßlichen Bande genutzten Garage in Brielow in Brandenburg stießen die Ermittler auf ein professionell eingerichtetes Labor zur Herstellung synthetischer Betäubungsmittel. Hierbei wurden über 21 Kilogramm mutmaßliches Amphetamin, 50 Kilogramm Koffein (mutmaßliches Streckmittel für Rauschgift) sowie vier Kilogramm mutmaßliches Cathinon (psychoaktiven Substanz aus der Gruppe der Amphetamine) sichergestellt. Des Weiteren wurde eine scharfe Waffe nebst Munition in unmittelbarer Nähe zu dem Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt. Insgesamt konnten in den verschiedenen Durchsuchungsobjekten über 53.000 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Ein 37-jähriger Beschuldigter wurde am Tatort in Brielow vorläufig festgenommen. Er wurde heute einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft und setzt diesen in Vollzug.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an.

Zusatzinfo:

Die GEZig (Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten) wurde vor 25 Jahren zwischen dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg und dem Landeskriminalamt Berlin eingerichtet. Seit 2019 wurde das Aufgabengebiet um den Steuergegenstand Wasserpfeifentabak erweitert. Ziel der Ermittlungstruppe ist die Bekämpfung des organisierten illegalen Zigaretten- und Wasserpfeifenhandels sowie der zugehörigen Bandenkriminalität in Berlin und dem näheren Umfeld.