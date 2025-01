Festnahme nach Apothekenüberfall

Nr. 0213

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte zwei Personen fest, nachdem diese in Schöneberg eine Apotheke überfallen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen zwei Mitarbeiterinnen der Apotheke an der Ansbacher Straße gegen 19 Uhr auf zwei maskierte Männer im dortigen Lager, die mit erhobenen Messern Geld und verschreibungspflichtige Medikamente forderten. Anschließend forderten sie zudem noch die Öffnung des Tresors. Nachdem die Mitarbeiterinnen der Apotheke allen Forderungen nachgekommen waren, sprühte einer der mutmaßlichen Räuber mit Pfefferspray in den Verkaufsraum. Anschließend wollten sie die Apotheke durch den Haupteingang verlassen, doch dort wartete bereits die Polizei auf sie. Die beiden mutmaßlichen Rechtsbrecher drehten sich um und flüchteten zurück in die Apotheke, verfolgt von den Einsatzkräften. Im Lager und im Badezimmer der Apotheke nahmen sie die beiden maskierten 19-Jährigen fest. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte Messer, Pfefferspray und einen Rucksack mit der Tatbeute. Auf dem Weg zum Einsatzwagen versuchte sich einer der 19-Jährigen vergeblich loszureißen und verletzte dabei einen Polizisten. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Mitarbeiterinnen der Apotheke am Ort. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachtes der schweren räuberischen Erpressung verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).