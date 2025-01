Fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen

Nr: 0212

Heute Vormittag soll ein Mann in Borsigwalde einen anderen Mann fremdenfeindlich beleidigt und mit Reizgas angegriffen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach ein 55-Jähriger gegen 9:45 Uhr in einem Supermarkt an der Holzhauser Straße einen 53-Jährigen an und beleidigte ihn fremdenfeindlich. Als sich der 53-Jährige auf den Parkplatz des Supermarkts entfernte, um die Polizei zu rufen, sei ihm der 55-Jährige gefolgt und habe ihn zunächst mit einem Faustschlag angegriffen. Anschließend soll er einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und daraus mit Pfefferspray auf den 53-Jährigen gesprüht haben. Der 55-Jährige habe sich dagegen mit Faustschlägen gewehrt. Nach dem Eintreffen von Polizei und Rettungskräften wurden beide Personen ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).