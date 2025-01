Unbekannter fährt jungen Mann nach Hausfriedensbruch an

Nr. 0211

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem verletzten jungen Mann nach Fennpfuhl gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 18-Jährige zunächst kurz vor 21 Uhr mit einer weiteren Person unberechtigt auf einer Baustelle in der Eldenaer Straße aufgehalten haben. Dabei wurden sie offenbar von zwei Mitarbeitern im Alter von 20 und 48 Jahren der Baustelle angetroffen und zur Rede gestellt, woraufhin der Heranwachsende und sein unbekannter Begleiter flüchteten. Der 18-Jährige soll dann von den beiden Männern bis zur Storkower Straße verfolgt worden sein, als plötzlich ein Auto nahe des Sportplatzes von einer unbekannten Person auf den Gehweg gefahren und den 18-Jährigen angefahren haben soll. Dadurch wurde der junge Mann mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug auf dem Gehweg auf. Anschließend soll ein Mann mit einem Teleskopschlagstock in der Hand ausgestiegen sein, mehrfach auf den am Boden liegenden eingeschlagen haben und danach wieder mit dem Auto davongefahren sein. Die beiden Verfolger warteten am Ort bis die Polizei eintraf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er aufgrund von Gesichts-, Rücken- und Beinverletzungen stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.