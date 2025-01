Hochbetagte Seniorin ausgeraubt

Nr. 0210

Gestern Nachmittag raubten zwei Männer eine Seniorin in Haselhorst aus. Laut ihren Angaben lief die 90-Jährige gegen 17:30 Uhr zu ihrem Wohnhaus am Faucherweg, als zwei Männer sie ansprachen. Unmittelbar vor ihrer Hauseingangstür attackierte sie einer der beiden plötzlich mit einem Reizgas, wobei ihr ihre Handtasche herunterfiel. Die mutmaßlichen Räuber nahmen die Tasche an sich und flüchteten unerkannt. Die 90-Jährige erlitt durch den Angriff Reizungen im Gesicht und am Hals. Ein Raubkommissariat der Direktion 2 (West) übernimmt die weiteren Ermittlungen.