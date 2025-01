Zwei Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

Nr. 0209

Gestern Nachmittag nahmen Zivilfahnder zwei mutmaßliche Taschendiebe am U-Bahnhof Hermannplatz in Neukölln fest. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachten die Beamten die beiden 23 und 25 Jahre alten Männer gegen 17 Uhr auf einer Rolltreppe dabei, wie sie Wertsachen aus der Umhängetasche eines 22-jährigen Mannes nahmen. Auf dem Bahnsteig angekommen ließ einer des Duos die Gegenstände auf den Boden fallen, woraufhin der Beklaute den Diebstahl bemerkte und sie wieder an sich nahm. Kurze Zeit später nahmen die Polizeikräfte die beiden Männer, die schon mit Taschendiebstahlstaten bei der Polizei bekannt sind, fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen des Fachkommissariats des Landeskriminalamts Berlin dauern an.