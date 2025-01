Tourist überfallen

Nr. 0208

In der vergangenen Nacht kam es im Ortsteil Baumschulenweg zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-jähriger Tourist gegen 23:30 Uhr in der Baumschulenstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Dieser soll ihn dann mit einem spitzen Gegenstand bedroht, die Herausgabe von Geld gefordert und anschließend mit dem spitzen Gegenstand in Richtung des 23-Jährigen gestochen haben. Der Tourist wehrte den Angriff mit seinen Händen ab und konnte fliehen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung der Schnittverletzungen in ein Krankenhaus, das er kurze Zeit später wieder verließ. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).