Von Straßenbahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0206

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg erlitt eine Frau gestern Nachmittag lebensbedrohliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die 28-Jährige gegen 16:40 Uhr die Gleise der Tram in der Greifswalder Straße, wurde hierbei von der herannahenden Straßenbahn der Linie M4 erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und sehr schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie intensivmedizinisch betreut werden muss. Die Greifswalder Straße war bis 21:30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Bearbeitung übernommen.