Polizeibeamte waren es nicht!

Nr. 0204

Gestern Abend überprüften Polizeieinsatzkräfte in Reinickendorf ein Auto mit drei Insassen und fanden bei ihnen Polizeiutensilien, obwohl sie gar keine Polizisten sind. Gegen 19 Uhr zog ein 32-Jähriger zunächst die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich, als er auf einem Parkplatz in der Residenzstraße sichtlich nervös etwas im Kofferraum eines Autos verstaute und anschließend auf der Rückbank Platz nahm. In der Kopenhagener Straße wurde der Mercedes mit dem 32-Jährigen sowie dem 27-jährigen Fahrer und dessen 28-jährigen Beifahrer angehalten und kontrolliert. Die durchgeführte Kontrolle des Trios sowie ihres Fahrzeugs brachte Kleidungsstücke mit der Aufschrift „POLIZEI“, drei gefälschte Dienstausweise, Werkzeuge die zum Öffnen von Türen geeignet sind und Pfefferspray hervor. Alle Sachen sowie der Mercedes wurden beschlagnahmt. Während der Kontrolle beleidigte und bedrohte der 32-Jährige die echten Polizeieinsatzkräfte und versuchte einem Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzen. Das Trio wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht. Bei dem Fahrer wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln noch eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Wohnadressen des Trios auf Anordnung eines Richters durchsucht. Die Durchsuchungen führten nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.