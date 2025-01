Einsatzkräfte fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt

Nr. 0203

In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte der 11. Einsatzhundertschaft zu einer Ruhestörung in Wedding gerufen. Gegen 2 Uhr stellten die Beamten einen 48 Jahre alten Mann in einem Hausflur in der Müllerstraße fest. Dieser räumte lautstark einen Kinderwagen vor seiner Wohnungstür hin und her. Nachdem die Beamten ihn überprüft und anschließend aus den Maßnahmen entlassen hatten, hob der Mann seinen rechten Arm und begleitete dies mit einem Ausruf. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest, woraufhin dieser sie fremdenfeindlich und rassistisch beleidigte. Zur Verhinderung weiterer strafbaren Äußerungen wurde er in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo er abermals eine Straftat beging: er rief eine verfassungsfeindliche Parole. Einige Stunden später kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.