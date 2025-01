Schulklasse in der U-Bahn fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0199

Wegen eines Vorfalls in Wedding ermittelt seit gestern Mittag der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 60-jähriger Mann gegen 12:45 Uhr eine unbekannt gebliebene Schulklasse in einem Waggon der Linie U9 im Bereich des U-Bahnhofs Amrumer Straße fremdenfeindlich beleidigt haben. Andere Fahrgäste bemerkten den Vorfall und stellten sich schützend vor die Schulklasse. Am U-Bahnhof Leopoldplatz verließen die Kinder, die von einer Zeugin auf etwa 10 bis 12 Jahre geschätzt wurden, gemeinsam mit ihrer Lehrerin die Bahn. Alarmierte Einsatzkräfte der 11. Einsatzhundertschaft nahmen den 60-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des U-Bahnhof Nauener Platz fest. Dabei äußerte er sich erneut fremdenfeindlich und volksverhetzend. Da er orientierungslos wirkte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch einen alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er durch einen Arzt begutachtet und anschließend wieder entlassen wurde.