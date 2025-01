Autofahrerin fährt in geparkten Transporter

Nr. 0198

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten im Ortsteil Reinickendorf gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige mit ihrem Peugeot gegen 22:15 Uhr die Ollenhauerstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Damm. In Höhe der Kreuzung zur Kienhorststraße soll die 19-Jährige nach Zeugenangaben mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeug rechts überholt haben. Im weiteren Verlauf fuhr sie dann in einen geparkten Transporter kurz hinter der Kreuzung und schob diesen auf einen weiteren davorstehenden VW. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fahrerin sowie ihre Insassen im Alter von jeweils 18 Jahren in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige wurde stationär aufgenommen und die beiden Insassen wurden nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).