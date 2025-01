Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Nr. 0197

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in Staaken alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-Jähriger gegen 15 Uhr auf seinem Roller die Straße Am Juliusturm in Richtung Falkenseer Platz, als eine versetzt davor fahrende 39-jährige VW-Fahrerin den Fahrstreifen wechselte. Dabei stieß sie mit dem Rollerfahrer zusammen, welcher in der Folge kurzzeitig zwischen seinem Roller und dem Auto eingeklemmt wurde, jedoch nicht stürzte. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Rollerfahrer mit dem Verdacht auf innere Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).