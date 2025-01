Randalierender entpuppte sich als mutmaßlicher Drogenhändler

Nr. 0195

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 44 wegen einer randalierenden Person nach Tempelhof alarmiert. Als die Beamten gegen 1:15 Uhr ein Wohnheim am Tempelhofer Damm erreichten, fanden sie in einem offenstehenden Zimmer einen laut schreienden, stark alkoholisiert wirkenden 41-jährigen Mann. Da der Mann sich sehr aggressiv zeigte, legten ihm die Beamten Handschellen an und durchsuchten ihn. In einer Umhängetasche fanden die Polizisten rund 40 verkaufsfertige Portionen einer mutmaßlichen Droge, zwei Mobiltelefone, Mikroreagenzgefäße und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Alles wurde beschlagnahmt. Da der Mann keinen Ausweis bei sich trug, wurde er für erkennungsdienstliche Maßnahmen zu einem Polizeiabschnitt gebracht. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Er soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.