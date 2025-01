Autofahrer kollidiert mit einer Rollstuhlfahrerin

Nr. 0193

Gestern Vormittag fuhr ein Autofahrer in Reinickendorf eine Rollstuhlfahrerin an. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 62-Jährige gegen 11 Uhr auf der Holländerstraße in Richtung Markstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf das Gelände einer Tankstelle übersah er offenbar die 66-jährige Frau, die mit ihrem motorisierten Rollstuhl auf dem Gehweg der Holländerstraße in Richtung Gotthardstraße fuhr. Beim Zusammenstoß erlitt die Seniorin Verletzungen am linken Arm und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.