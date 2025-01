Brennender Müll auf dem Gehweg

Nr. 0192

Heute früh zündeten Unbekannte einen Müllhaufen in Friedrichshain an. Gegen 5 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer auf dem Gehweg in der Rigaer Straße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen brannte eine Ansammlung von Müll und Unrat. Zwei in der Nähe geparkte Autos wurden durch den Brand leicht beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.