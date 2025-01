Lastwagen kollidiert mit einer Fahrradfahrerin

Nr. 0191

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Köpenick. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 29-Jährige gegen 12:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Oberspreestraße in Richtung Lange Brücke unterwegs. Dabei soll sie die Kreuzung Oberspreestraße/Köllnischer Platz bei Rot befahren haben. Ein 45-Jähriger, der mit einem Lastwagen die Oberspreestraße in gleicher Richtung befuhr, fuhr beim Rechtsabbiegen in die Grünauer Straße die Radfahrerin an. Die 29-Jährige erlitt Verletzungen am Unterschenkel und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr der Linien 63 und 68 in Richtung S-Bahnhof Grünau musste von 12:30 Uhr bis circa 16:45 Uhr eingeschränkt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.