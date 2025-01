Autoscheibe eingeschlagen - Festnahmen

Nr. 0189

Gestern Nachmittag wurden eine Autoeinbrecherin und ihr Komplize in Grunewald festgenommen. Gegen 15 Uhr beobachteten Fahnder die 22-jährige Frau und den fünf Jahre älteren Mann dabei, wie sie auf einem Parkplatz in der Koenigsallee die Scheibe eines geparkten Opels einschlugen und anschließend mit einem Auto vom Tatort wegfuhren. Kurz darauf stoppten Kräfte den Wagen in der Koenigsallee Ecke Hüttenweg und überprüften das Duo. Dabei fanden Zivilpolizisten in dem Auto einen Rucksack, der offenbar aus dem Opel stammt. Die Autoeinbrecherin und ihr Komplize wurden festgenommen und zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurden sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) überstellt.