Junge nach Verkehrsunfall stationär im Krankenhaus

Nr. 0187

In Kladow ist gestern Vormittag ein Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr eine 65-Jährige gegen 10:40 Uhr mit ihrem Skoda den Ritterfelddamm in Richtung der Straße Seekorso. Kurz vor der Gredinger Straße fuhr die Skoda-Fahrerin an einer Haltestelle an einem dort haltenden Linienbus vorbei und traf mit dem rechten Seitenspiegel den Achtjährigen, der von rechts aus vor dem Bus die Fahrbahn überqueren wollte, am Kopf. In der Folge stürzte der Junge auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).