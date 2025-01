Mehrere Personen erleiden Atemwegsreizungen bei Konzert

Nr. 0186

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung bei einem Konzert in die Straße Hasenheide nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Personen gegen 22:10 Uhr über Atemwegsreizungen bei der Musikveranstaltung geklagt haben, woraufhin der Veranstalter mit weiterem Personal die Besucherinnen und Besucher aus dem Konzertsaal auf den Parkplatz leitete und im weiteren Verlauf das stattfindende Konzert abbrach. Insgesamt wurden 17 Konzertbesuchende verletzt. Elf von ihnen wurden am Ort behandelt und sechs Personen wurden von Rettungskräften zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.