Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0185

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg wurde gestern Mittag ein einjähriges Kind verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 56-Jähriger gegen 12 Uhr mit seinem Wagen auf der Greifswalder Straße in Richtung Danziger Straße unterwegs. Zeitgleich überquerte eine 32-Jährige in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Greifswalder Straße/Ostseestraße von links vom Mittelstreifen aus die Fahrbahn der Greifswalder Straße, schob dabei einen Kinderwagen, in dem sich ihr einjähriger Sohn befand, vor sich und achtete dabei offenbar nicht auf den fließenden Verkehr. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Kinderwagen an. Dabei erlitt der Junge eine Verletzung an einem Finger. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er zur stationären Behandlung blieb. Die Mutter wurde nicht verletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).