Dieb flüchtet vor der Polizei

Nr. 0184

Gestern Nachmittag flüchtete ein mutmaßlicher Dieb in Staaken vor der Polizei. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte, als sie gegen 17 Uhr beobachtete, wie zwei Männer im Cosmarweg einen geparkten Mercedes mit einem Wagenheber anhoben, die Reifen demontierten und diese in einen Honda Kombi einluden. Einer der beiden Männer soll sich dann vom Ort entfernt haben, der zweite in den Honda eingestiegen und in Richtung Magistratsweg gefahren sein. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, überholten und stellten ihr Dienstfahrzeug an der Kreuzung Magistratsweg/Pillnitzer Weg vor den Honda. Als ein Beamter ausstieg und auf den Wagen des mutmaßlichen Raddiebes zuging, fuhr dieser mit quietschenden Reifen an und auf den Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Anschließend flüchtete der Fahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit über die Heerstraße in Richtung Gärtnereiring. Auf dem Pillnitzer Weg fuhr der bislang Unbekannte einen Fußgänger an, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger stürzte zu Boden, erhob sich jedoch gleich wieder und setzte seinen Weg fort, obwohl ihn die Einsatzkräfte aufgefordert hatten, am Ort zu warten. Auch bei einem weiteren Versuch der Einsatzkräfte, den Honda-Fahrer zu stoppen, fuhr dieser zügig auf die Beamten zu, die sich wiederum nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten. In der Richard-Münch-Straße stellte der Mann den Wagen schließlich ab und flüchtete zu Fuß weiter. Die Einsatzkräfte konnten ihn in der Nähe nicht mehr ausfindig machen. Sie beschlagnahmten den Honda und stellten die darin befindlichen entwendeten Reifen sowie mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Suche nach dem Tatverdächtigen, führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).