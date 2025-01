Brandkommissariat ermittelt nach Wohnungsbrand

Nr. 0183

Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden heute Morgen zu einem Brand in Neukölln gerufen. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Dachgeschosswohnung in der Hertzbergstraße gegen 6 Uhr in Brand geraten sein. Laut Zeugenaussagen soll der 51-jährige Wohnungsinhaber das Feuer selbst gelegt und anschließend einen 58 Jahre alten Mieter darüber informiert haben. Dieser verständigte anschließend die übrigen Nachbarn und forderte sie auf, das Haus zu verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Hertzbergstraße war für die Dauer des Einsatzes zwischen Richardplatz und Böhmische Straße gesperrt. Der 51-Jährige wurde festgenommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.