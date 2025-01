Ruhestörung eskaliert

Nr. 0182

Einsatzkräfte wurden in der vergangenen Nacht wegen einer Ruhestörung nach Britz alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Polizei aufgrund mehrerer Anrufe gegen 0:30 Uhr in die Holzmindener Straße gerufen, da dort ein 39-jähriger Mann laut in seiner Wohnung herumgeschrien habe. Auf Klingeln und Klopfen erfolgte zunächst keine Reaktion. Nach erneutem, diesmal kräftigerem Klopfen sowie dem Hinweis, dass die Polizei an der Tür sei, forderte der Mann die Kräfte zunächst auf, sich zu entfernen. Als der 39-Jährige erneut aufgefordert wurde, die Tür zu öffnen, kam er dem nach und konnte durch die Einsatzkräfte fixiert werden. Dabei leistete er Widerstand und trat erfolglos um sich. Um den Bewohner aufgrund seines Verhaltens einem Facharzt vorzustellen, wurde er mit dem Fahrstuhl zum alarmierten Rettungswagen der Berliner Feuerwehr gebracht und dort auf der Liege fixiert. Im Fahrstuhl trat der Mann erneut erfolglos nach den Kräften. Eine Einsatzkraft wurde durch einen Kopfstoß des Mannes verletzt. Auch im Krankenhaus leistete er weiterhin erheblichen Widerstand, sodass ein Beamter den Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts androhen und im weiteren Verlauf auch ausführen musste. Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahmen wurde ebenfalls im Krankenhaus durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).