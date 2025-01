Raubüberfall am U-Bahnhof

Nr. 0181

Gestern Mittag wurde ein 66-jähriger Mann in Kreuzberg überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Senior gegen 13:10 Uhr im U-Bahnhof Kottbusser Tor auf dem Weg zum Gleis der U8 an einer Personengruppe vorbei. Ein Mann aus der mutmaßlich vierköpfigen Gruppe aus zwei Männern und zwei Frauen soll den 66-Jährigen unvermittelt in den Rücken getreten haben. Als der Senior bereits am Boden lag, soll der Unbekannte ihm zudem ins Gesicht und in den Kehlkopfbereich geschlagen haben. Anschließend habe sich die Gruppe in unbekannte Richtung entfernt. Später bemerkte der Senior, dass ihm persönliche Gegenstände und Bargeld fehlten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen mit Verletzungen am Kopf zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).