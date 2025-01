Motorradfahrer verunfallt

Nr. 0180

Am gestrigen Vormittag stürzte ein Motorradfahrer bei einem Ausweichmanöver in Steglitz und verletzte sich. Gegen 10:45 Uhr befuhr der 64-Jährige auf seinem Motorrad die Birkbuschstraße in Richtung Wolfensteindamm. Zeitgleich parkte ein 35-Jähriger mit seinem Auto an der Birkbuschstraße/Schalloppstraße aus und vollzog ein Wendemanöver, um in Richtung Klingsorstraße weiterfahren zu können. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer dabei den nahenden Motorradfahrer übersehen haben. Der 64-Jährige versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich aus und stürzte. Sein Motorrad schlitterte über die Fahrbahn, er selbst blieb verletzt liegen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Birkbuschstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme von 11 bis 11:25 Uhr zwischen Kühlebornweg und Haydnstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).