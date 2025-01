Fahrzeugführer flüchtet – Festnahme im Gleisbett

Nr. 0178

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei wurden in der vergangenen Nacht auf ein augenscheinlich zu schnelles Auto auf der Stadtautobahn in Reinickendorf aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Autofahrer mit einem Mercedes die BAB 100 in Fahrrichtung Stadtmitte, als die Einsatzkräfte in Höhe des Autobahndreiecks Charlottenburg die unsichere und zu schnelle Fahrweise des Mannes bemerkten und ihn einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Zur Durchführung weiterer Ermittlungen sowie zur Feststellung seiner Identität wurde der Fahrer zu einem Polizeiabschnitt gebracht. Kurz vor Betreten der Dienststelle ergriff der 27-Jährige die Flucht und konnte über einen nahegelegenen Zaun die Gleisanlagen der Ringbahn betreten. Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie des alarmierten Polizeihubschraubers konnten den Flüchtigen nahe des S-Bahnhofes Hohenzollerndamm auffinden und festnehmen. Er wurde zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme einem Polizeigewahrsam zugeführt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen die Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernommen.