Autos brannten

Nr. 0177

In der vergangenen Nacht brannten in Reinickendorf vier Autos. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 1:10 Uhr in die Letteallee zu den brennenden Wagen alarmiert. Brandbekämpfer löschten die Feuer. Bei zwei Fahrzeugen kam es zu Lack- und Karosserieschäden, die anderen beiden brannten vollständig aus. Ein in der Nähe geparkter BMW wurde durch die Brände leicht beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.