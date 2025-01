Angriff auf Wahlkampfhelfer einer Partei

Nr. 0174

Heute Mittag wurde ein Wahlkampfhelfer einer Partei in Friedrichshain angegriffen. Gegen 12.30 Uhr soll sich der 54-Jährige beim Autofahren an einer roten Ampel am Bersarinplatz befunden haben. Dem Vernehmen nach war der Wagen mit Wahlplakaten versehen und es erschien ein Unbekannter an der Beifahrerseite. Der vermummte Mann soll den Autofahrer verhetzend beleidigt und die Beifahrerscheibe per Wurf eines Kleinpflastersteins beschädigt haben. Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Frankfurter Tor geflüchtet. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.