Nationalsozialistische und israelfeindliche Parole gerufen

Pankow/Mitte

Nr. 0173

Heute Vormittag wurde die Polizei in den Ortsteil Prenzlauer Berg alarmiert. Gegen 10:30 Uhr habe eine Zeugin beobachtet, wie ein unbekannt gebliebener Mann auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Eberswalder Straße lautstark eine nationalsozialistische sowie eine israelfeindliche Parole gerufen habe. Anschließend soll der Tatverdächtige in eine einfahrende U-Bahn gestiegen sein und die Ausrufe erneut von sich gegeben haben. Später habe er die U-Bahn am Alexanderplatz verlassen, konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.