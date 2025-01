Räuberische Erpressung mit Schusswaffe

Nr. 0172

Heute früh wurde ein junger Mann von zwei Unbekannten in Mitte überfallen. Gegen 5:20 Uhr soll ein 20-Jähriger von zwei Männern auf dem Bahnsteig der BVG-Linie U8 am U-Bahnhof Alexanderplatz angesprochen worden sein. Dem Vernehmen nach forderten die Unbekannten die Herausgabe von Bargeld. Einer von ihnen soll dabei eine am Hosenbund getragene Schusswaffe gezeigt haben. Nachdem der junge Mann der Aufforderung nicht Folge geleistet haben soll, soll ihn das Duo zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben. Die Angreifer sollen daraufhin Bargeld und ein Smartphone des 20-Jährigen entwenden haben, bevor sie in Richtung Fernsehturm geflüchtet sein sollen. Alarmierte Einsatzkräfte begaben sich in die Absuche nach den Tatverdächtigen. Diese verlief erfolglos. Bei dem Angriff erlitt der Heranwachsende, der sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, Verletzungen an der Hand und den Beinen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Ein Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.