Von Unbekannten angegriffen

Nr. 0171

Gestern Abend sollen in Alt-Treptow drei Unbekannte einen Heranwachsenden angegriffen haben. Gegen 19 Uhr sei der 18-Jährige in Begleitung einer über das Internet kennengelernten Frau im Treptower Park spazieren gegangen. Dort sei er im Bereich der Promenade von drei maskierten Männern angegriffen worden. Das Trio habe auf ihn eingeschlagen bis er zu Boden fiel. Daraufhin sollen die Drei auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Einer der Unbekannten habe anschließend versucht, auf den 18-Jährigen mit einem Messer einzustechen. Der 18-Jährige konnte den Stichversuchen ausweichen. Das Trio konnte unerkannt flüchten. Die Frau entfernte sich ebenfalls beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen mit Verletzungen am Kopf und Rumpf zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).