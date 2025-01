Einbrüche bei der Freiwilligen Feuerwehr

Spandau/Marzahn-Hellersdorf

Vergangene Nacht und heute früh brachen Unbekannte an zwei Standorten der Freiwilligen Feuerwehr in Staaken und Biesdorf ein.

Nr. 0169

Gegen 2:20 Uhr stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnete Zugangstüren zu zwei Fahrzeughallen an der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Staaken in der Hackbuschstraße fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen Unbekannte die unverschlossenen Rollläden der Gerätefächer an drei geparkten Löschhilfsfahrzeugen geöffnet und diverse Arbeitsgeräte, darunter auch ein hydraulisches Spreizwerkzeug, entwendet haben. Ein für qualifizierte Eigentumsdelikte zuständiges Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.

Nr. 0170

Gegen 6:50 Uhr wurde die Polizei in die Straße Alt-Biesdorf alarmiert. Nachdem dort die Alarmanlage der Freiwilligen Feuerwehr Biesdorf auslöste, begab sich der Wehrleiter zur Wache und stellte einen Einbruch in der Garage fest. Die örtliche Kriminalpolizei beging den Tatort gemeinsam mit dem Verantwortlichen. Demnach sei bislang nichts entwendet worden. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) betraut.