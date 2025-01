Rollstuhlfahrer tödlich verunglückt

Nr. 0168

In Mitte kam es gestern Abend zu einem Unfall auf einem U-Bahnhof, bei dem ein Rollstuhlfahrer in Folge seiner Verletzungen verstarb. Nach ersten Erkenntnissen habe der 68-Jährige gegen 20:20 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Brandenburger Tor versucht, sitzend in seinem Rollstuhl rückwärts in den Waggon der U-Bahnlinie U5 einzurangieren. Dabei sei er vermutlich mit einem Rad in dem Spalt zwischen Bahnsteigkante und U-Bahnwaggon verkeilt und sei beim Abfahren des Zuges mehrere Meter zwischen zwei Waggons mitgeschleift worden. Am Ende des Bahnsteiges sei der Mann mit einer Absperrung kollidiert und fiel auf das Gleisbett. Der 68-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch am Ort. Der Zugverkehr war bis circa 22 Uhr unterbrochen. Der genaue Hergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 2 (West).