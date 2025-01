Mann nach Sachbeschädigung am Paul-Löbe-Haus festgenommen

Nr. 0167

Gestern Mittag wurde ein Mann nach einer Sachbeschädigung in Tiergarten festgenommen. Zeugenaussagen zufolge bewarf ein 48-Jähriger gegen 12:10 Uhr die Glaseingangstür des Paul-Löbe-Hauses in der Konrad-Adenauer-Straße mit einem Pflasterstein und beschädigte diese. Alarmierte Kräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest und stellten den Pflasterstein als Tatmittel sicher. Er soll die Tat aus politischen Gründen begangen haben. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am 10. Januar 2025 das Gebäude des Bundesministeriums des Innern und für Heimat mittels Pflastersteinwurf beschädigt hat. Zudem bestand gegen ihn zum Tatzeitpunkt ein polizeilich erteilter Platzverweis für den Bereich des Regierungsviertels. Einsatzkräfte brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts, der die weiteren Ermittlungen führt, überstellt. Der 48-Jährige soll einem Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.