Mit Fahrzeugen in Geschäfte eingebrochen

Charlottenburg-Wilmersdorf/Steglitz-Zehlendorf

Bisher Unbekannte nutzten in der vergangenen Nacht Fahrzeuge, um in zwei Geschäfte einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Nr. 0165

Um kurz vor 1 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Bundesallee einen lauten Knall und bemerkte etwas später eine Beschädigung an einer Eingangstür des dortigen Sportgeschäfts. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte mit einem Fahrzeug gegen die Seiteneingangstür des Geschäfts fuhren und zerstörten. Sie entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Tauchcomputer. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug und ihrer Beute.

Nr. 0166

Am Steglitzer Damm wurde gegen kurz nach 1 Uhr ebenfalls eine Anwohnerin auf ein Fahrzeug aufmerksam, das vor einem Geschäft für Tauchausrüstung rangierte. Als es aus ihrem Blickfeld verschwand, hörte sie das Klirren einer Scheibe und sah das Fahrzeug kurze Zeit später in Richtung Bismarckstraße davonfahren. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte stellten eine zerstörte Schaufensterscheibe fest. Auch bei diesem Einbruch wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Tauchcomputer gestohlen.