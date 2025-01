Tankstelle überfallen

Nr. 0164

Unbekannte überfielen gestern Abend eine Tankstelle in Lankwitz. Den ersten Erkenntnissen zufolge betraten zwei maskierte Männer gegen 20:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Belßstraße und gingen auf den 61-jährigen Mitarbeiter an der Kasse zu. Einer der beiden soll den Angestellten dann unter Vorhalten eines Schlagstocks zum Öffnen der Kasse gedrängt haben. Anschließend habe der Tatverdächtige Geld aus der Kasse genommen. Beide Täter flüchteten daraufhin mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).