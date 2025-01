Mit Flüssigkeit bespritzt und verletzt

Nr. 0163

Gestern Nachmittag wurde eine Frau in Prenzlauer Berg von einem Unbekannten mit einer Flüssigkeit bespritzt und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war die 32-Jährige gegen 17:15 Uhr auf dem Gehweg der Eberswalder Straße unterwegs, als ihr ein Unbekannter, der ihr entgegenkam, plötzlich eine Flüssigkeit in ihr Gesicht spritzte. Sie erlitt daraufhin starke Schmerzen und der Unbekannte ging zügig in Richtung Mauerpark davon. Ein Rettungswagen wurde zum Ort gerufen und die Frau noch am Ort medizinisch versorgt. Anschließend kam sie in eine Klinik, die sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen zum Täter als auch zur Art der Flüssigkeit dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) geführt.