Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0162

Rettungskräfte wurden in der vergangenen Nacht zu einem verletzten Mann in Reinickendorf gerufen. Der 35-Jährige befand sich nach bisherigem Kenntnisstand auf dem Gehweg der Waldstraße, als er gegen 1:45 Uhr durch einen Unbekannten mit einem offenbar spitzen Gegenstand angegriffen wurde. Der 35-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, werden bei der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) geführt und dauern an.