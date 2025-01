Verdacht der Volksverhetzung, Beleidigung und Köperverletzung

Nr. 0161

Zu einem Vorfall gestern Abend in Charlottenburg hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Ermittlungen aufgenommen. Gegen 20 Uhr soll ein Unbekannter auf dem Gehweg des Kurfürstendamms antisemitische Äußerungen gerufen haben. Daraufhin habe ein 43-Jähriger den Tatverdächtigen angesprochen und ihn darauf hingewiesen, dass er das unterlassen solle. Daraufhin habe der Tatverdächtige ihn antisemitisch beleidigt und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen dauern an.