Apotheke mit Schusswaffe überfallen

Nr. 0159

Gestern Abend überfielen zwei Männer eine Apotheke in Kreuzberg. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge betraten die beiden unbekannt gebliebenen, maskierten Täter gegen 18 Uhr die Apotheke in der Rudi-Dutschke-Straße. Dort bedrohte einer der beiden die Apothekerin mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und zwang die 42-Jährige, die Kasse zu öffnen. Danach drängte der bewaffnete Mann die Frau in ein Büro, während sein Komplize das Geld aus der Kasse in eine Plastiktüte schüttete. Im Büro hielt sich zu dem Zeitpunkt ein weiterer, 38-jähriger Apotheken-Mitarbeiter auf, den der bewaffnete Mann ebenfalls bedrohte und ihn aufforderte, ein Handy herauszugeben. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Telefon und Bargeld aus der Apotheke. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.