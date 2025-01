Tote Person nach Brand in Wohnanhänger

Nr. 0157

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines brennenden Wohnanhängers nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Zeugin in der Ratiborstraße gegen 4 Uhr einen lauten Knall und Flammen an einem Wohnanhänger bemerkt und den Notruf kontaktiert haben. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde in dem Anhänger eine leblose männliche Person aufgefunden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.