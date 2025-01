Rollerfahrer nach Sturz im Krankenhaus – Verursacher flüchtet

Nr. 0156

Ein Rollerfahrer stürzte und verletzte sich gestern in Charlottenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Rollerfahrer gegen 16 Uhr die Kantstraße in Richtung Messegelände, als ein vor ihm fahrender PKW stark bremste. Der 72-Jährige musste ebenfalls stark bremsen und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch den Sturz brach sich der Senior den rechten Arm und wurde durch alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).